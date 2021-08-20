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Суд 26 августа начнет рассматривать иск экс-солистки "Ленинграда" к Шнурову

Алиса Вокс намерена взыскать с лидера группы 19,5 млн рублей за исполнение песен после ее ухода

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы проведет беседу (предварительное заседание) по иску экс-солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс к лидеру ансамбля Сергею Шнурову 26 августа. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил беседу по иску Алисы Кондратьевой (Вокс) к Шнурову, "Национальному цифровому агрегатору" и "Первому музыкальному издательству" на 26 августа в 09:50 мск", - сообщили в суде.

Бывшая вокалистка "Ленинграда" хочет взыскать с Шнурова 19,5 млн рублей за исполнение песен после ее ухода из коллектива: "Лабутены", "Плачу", "Сумка" и некоторых других. Певица заявила права на 39 треков, исполнение которых продолжилось после ее ухода из группы.

ТАСС запросил комментарий Сергея Шнурова, но пока артист не ответил.

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РоссияШнуров, Сергей Владимирович
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