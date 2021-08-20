Минпросвещения планирует разработать порядок информирования родителей о школьном питании

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения планирует разработать единые требования и порядок информирования родителей об условиях питания детей в школах. Об этом в пятницу сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Мы рассчитываем определить единые требования и порядок информирования родителей об условиях питания их детей", - сказал он в ходе подведения итогов первого всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания.

По итогам форума также будут разработаны специальные методические рекомендации, которые позволят родителям школьников принимать более активное участие в контроле за организацией горячего питания, отметил Кравцов.

"С учетом предложений, поступивших от 27 регионов, будут приняты и направлены в регионы соответствующие методические рекомендации, которые позволят создать еще больше условий для участия родителей в контроле за организацией школьного питания", - заявил он.

По словам министра, в ближайшее время также будет возобновлен и расширен формат оперативных совещаний в регионах по вопросам организации горячего питания в школах. "Отдельная информация для регионов - мы возобновляем и расширяем формат оперативных совещаний. В самое ближайшее время всю необходимую информацию наши региональные коллеги по этому вопросу получат. И мы будем приглашать на эти совещания в том числе и представителей родительской общественности", - заключил Кравцов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый класс. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.

Первый всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания проходит 19 и 20 августа в Саранске, для участия в нем зарегистрировались более 3 тыс. человек из 85 регионов. На форуме обсуждают вопросы родительского контроля за организацией школьного питания, улучшения качества питания, логистики, выбора поставщиков продуктов и другие.