В Думе считают, что России придется ограничивать использование одноразового пластика

"У нас нет другого варианта. У России нет какого-то особенного пути, нам придется, как и другим странам, ограничивать хождение пластика, потому что мы захлебываемся в нем", - сказал Бурматов.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия вынуждена будет идти на ограничение использования неперерабатываемой пластиковой продукции, делать это надо последовательно и поэтапно. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя предложение Минприроды РФ о запрете использования 28 видов одноразовой упаковки и товаров.

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По его словам, надо "не разово, а последовательно" и поэтапно запрещать использование неперерабатываемого пластика. "Перерабатываемый пластик отправлять не на свалки, а в переработку. Альтернативы, будь то экологичные виды тары, упаковки, развивать. Но самое главное - стимулировать в принципе отказ от использования избыточной тары, упаковки и прочего", - считает парламентарий.

Депутат уверен в необходимости перехода к многоразовой упаковке. "В этом пути нет ничего революционного. К этому идет весь мир", - отметил он.

Отвечая на вопрос о возможном дефиците товаров из пластика, Бурматов отметил, что "товары вряд ли пропадут с полок, учитывая, что у нас большая номенклатура товаров и производителей". Глава думского комитет заверил, что у производителей есть возможность переходить на перерабатываемый пластик.

"Конечно, все у них есть. Эта возможность абсолютно ничем не ограничена кроме их собственной жадности. У нас очень жадные производители - и не наши российские, а те, кто у нас в России работают", - добавил он.

Потребитель платит дважды

В других странах, продолжил парламентарий, транснациональные компании сталкиваются с "гораздо большим количеством экологических ограничений и требований". Он отметил, что в России при этом "зона свободной охоты за прибылью из-за минимизации издержек".

"Расширенная ответственность производителя - это принцип "загрязнитель платит", который действует во всем мире. У нас платит потребитель, дважды. Один раз, покупая бутылку воды, оплачивая бутылку, воду, наклейку, акцизы, тарифы, сборы и налоги. А второй раз - за то, чтобы эту бутылку у него вывезли в качестве мусора на свалку", - отметил депутат, подчеркнув, что за утилизацию бутылки должен платить производитель.

Говоря о возможном повышении цен при переходе производителей на более экологичную упаковку, Бурматов заметил, что ФАС должна внимательно отслеживать цены по ряду позиций.

"И мы их осенью обязательно пригласим в Думу для того, чтобы этот вопрос с ними обсудить. Потому что, на мой взгляд, это проблема производителей, которую они должны решать самостоятельно, а не за счет потребителя", - заключил Бурматов.