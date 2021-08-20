Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусом

ЭЛИСТА, 20 августа. /ТАСС/. Дети на сегодняшний день стали чаще заражаться коронавирусом из-за того, что вирус стал агрессивней, сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя. Мы, взрослые, должны сделать все то, что необходимо, чтобы защитить детей", - сказал он.

Мурашко отметил, что коронавирус сегодня стал более агрессивным и распространяется быстрее. Именно поэтому перед началом учебного года важно привиться против ковида, чтобы обезопасить и себя, и детей.

"Обязательно необходимо перед 1 сентября провести занятия с родителями <...>, с учителями. Я думаю, что вы сделаете такой селектор по региону для того, чтобы обучить правилам безопасности и учителей, родителей для того, чтобы обучить школьников. Обязательно в осенний период нужно подготовиться в том числе и по наличию антисептиков, масок", - заключил министр.