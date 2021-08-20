Во Владимире открылся форум волонтеров культуры "Невский 800"

ВЛАДИМИР, 20 августа. /ТАСС/. Волонтеры из 53 регионов страны стали участниками открывшегося в пятницу во Владимире межрегионального форума волонтеров культуры "Невский 800", посвященного 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского. В течение пяти дней добровольцев ждет насыщенная деловая, образовательная и культурная программа, сообщила ТАСС директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

"Здесь собрались люди из 53 регионов страны - от Севастополя до Сахалина. Их ждет насыщенная образовательная программа - в каждом дне она расписана до позднего вечера. Ряд регионов поделится своим опытом, например, Нижегородская область, где проводятся крупные мероприятия, - это очень интересно, потому что в каждом регионе свои рецепты развития волонтерства в культуре", - сказала она, уточнив, что участниками мероприятия стали 200 волонтеров.

Работа форума началась с открытой лекции "Александр Невский - легенда на века" известного историка, директора Института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Романа Соколова. В ходе мероприятия также пройдет обучение социальному проектированию, юридическим аспектам работы на объектах культурного наследия, мастер-классы по реставрации, а также разработка проектов к тысячелетию Суздаля, которое будет отмечаться в 2024 году. Участники форума также смогут посетить гала-концерт фестиваля Alma mater: "Новые имена" в Суздале" 21 августа с участием народного артиста России Дениса Мацуева и дневную программу межрегиональной акции "Венок славы Александра Невского" 22 августа.

Как пояснила Алиса Бирюкова, Владимирская область неслучайно стала местом проведения форума - история региона тесно связана с именем князя, а с 2019 года количество волонтеров культуры здесь достигло 400. И дважды региональный волонтерский центр на базе Областной библиотеки для детей и молодежи входил в число лучших по стране. Во Владимирской области волонтеры культуры заняты в разнообразных проектах, включая помощь в проведении событийных мероприятий, благоустройство исторических городов, поддержку ветеранов культуры, продвижение чтения и комплектование фондов для сельских библиотек.

Работа форума завершится 23 августа.

О праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского

В июне 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Князь Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году.