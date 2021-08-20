Автоматизированную систему контроля здоровья персонала ввели на Курской АЭС

КУРСК, 20 августа. /ТАСС/. Автоматизированную систему предсменного контроля, обеспечивающую бесконтактное измерение показателей здоровья, ввели для персонала на Курской атомной электростанции, сообщила в пятницу пресс-служба АЭС.

"Предсменный контроль на Курской АЭС теперь обеспечивает электронная система медицинского осмотра (ЭСМО). Это специальный комплекс, одновременно измеряющий кровяное давление, пульс, температуру тела, активность центральной нервной системы", - говорится в сообщении.

По словам начальника лаборатории психофизиологического обеспечения АЭС Веры Космалюк, за счет введения автоматизированной системы время, затрачиваемое для измерений показателей здоровья, сократилось с пяти до одной минуты. В случае отклонений различных параметров от нормы к работе с персоналом подключают медиков, которые оказывают необходимую помощь и принимают окончательное решение о допуске к работе.

"Система накапливает данные по каждому сотруднику на протяжении всего времени прохождения предсменного контроля. Если состояние работника меняется, ЭСМО сигнализирует. Еще одно достоинство комплекса - он сам формирует отчетную документацию в электронном виде", - добавили в пресс-службе.

Курская АЭС в составе концерна "Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт.