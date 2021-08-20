Гинцбург: аденовирусные вакцины от COVID-19 вызывают более сильный клеточный иммунитет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вакцины, созданные на аденовирусной платформе, в том числе "Спутник V", провоцируют более сильный клеточный иммунитет к коронавирусу, а также создают разнообразные защитные антитела, по сравнению с препаратами других типов. Об этом сообщил в пятницу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, чьи слова приводит пресс-служба Центра.

Специалисты Оксфордского университета провели исследование, которое продемонстрировало, что аденовирусные вакцины, такие как "Спутник V" или AstraZeneca, дольше сохраняют эффективность против коронавирусного штамма "дельта" по сравнению с мРНК-вакциной BNT162b2 (Pfizer-BioNTech). "Авторы исследования обнаружили, что эффективность мРНК-вакцины Pfizer-BioNTech против симптоматической коронавирусной инфекции снижается почти вдвое через четыре месяца после вакцинации. Согласно исследованию, инъекция препаратом Pfizer-BioNTech сначала демонстрировала более высокую эффективность, но через четыре-пять месяцев после введения второй дозы эффективность вакцины Pfizer-BioNTech была близкой к показателю вакцины AstraZeneca на основе аденовирусного вектора", - говорится в сообщении.

"Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов. Все это создает более сильный и долгосрочный иммунный ответ, позволяя "Спутнику" нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант "дельта", - сказал Гинцбург, комментируя данные исследования.

Согласно данным пресс-службы, опубликованные ранее исследования продемонстрировали более низкую эффективность мРНК-вакцин против варианта "дельта". "Данные, полученные в Израиле, показали, <...> что эффективность Pfizer-BioNTech против симптоматической инфекции составляет всего 41%; данные из США <...> продемонстрировали эффективность 42%. Для повышения долгосрочной эффективности мРНК-вакцин, вероятно, потребуется бустирующая инъекция", - рассказали в Центре им. Гамалеи. Отмечается, что вакцина "Спутник V" на основе аденовирусной платформы демонстрирует эффективность 83,1% против штамма "дельта", при этом эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он стал первым препаратом на платформе аденовируса, в разработке которого применили подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"). Благодаря использованию двух разных векторов для двух доз вакцины достигается более сильный и продолжительный иммунный ответ.

На данный момент "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.