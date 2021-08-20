Годовалую девочку, пропавшую в Смоленской области, нашли живой

ТАСС, 20 августа. Годовалую девочку, которая пропала утром 17 августа в Тенишевском районе в Смоленской области, нашли живой. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Подтверждаем, нашли девочку, вызвали скорую", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент информация о состоянии девочки уточняется.

Девочку в возрасте 1 год 10 месяцев искали в течение четырех суток, не прерываясь в ночное время.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения ребенка 2019 года рождения. Сообщение об ее исчезновении поступило 17 августа. По предварительным данным, ребенок ушел утром из дома, расположенного на территории Шелукова урочища в Темкинском районе, и не вернулся.