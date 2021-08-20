В Мордовии школьные линейки 1 сентября пройдут только для учеников 1-х и 11-х классов

ТАСС, 20 августа. Торжественные линейки 1 сентября пройдут в Мордовии только для учеников первых и одиннадцатых классов, для остальных запланированы классные часы, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"Оперштаб принял решение по проведению торжественных линеек на 1 сентября в школах республики. Они состоятся только для первых и одиннадцатых классов, для остальных запланировано проведение классных часов", - говорится в сообщении.

По данным властей, к 1 сентября учебным заведениям поручено обеспечить работу вентиляционных систем, провести дезинфекцию пищеблоков. Все школы и вузы Мордовии должны иметь в достаточном количестве рециркуляторы воздуха, термометры, средства индивидуальной защиты.

Заболеваемость коронавирусом в республике не снижается. Лечение в ковидных госпиталях сейчас получают почти 1 300 пациентов, не снижается число выявляемых случаев коронавируса - около 70 человек в день. По данным врио главы Мордовии Артема Здунова, семь районов по недельной заболеваемости на 100 тыс. населения находятся в красной зоне. В общей сложности в республике в 10 инфекционных госпиталях развернуто более полтора тысяч коек.

В настоящее время в республике привито более 280 тыс. человек при плане в 388 тыс.