Фальков: отсутствие прививки от коронавируса не станет причиной недопуска студентов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Отсутствие у студента прививки от коронавирусной инфекции не станет причиной недопуска к занятиям, в учебные аудитории и лаборатории. Об этом сообщил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала РБК в пятницу.

"Занятия студент будет иметь возможность посещать, учебные аудитории, научные лаборатории, специальные полигоны, это особенно актуально для подготовки инженеров, независимо от того, вакцинированы они или нет", - сказал он.

Фальков также добавил, что независимо от наличия или отсутствия прививки у студентов они имеют право на равный доступ ко всей студенческой инфраструктуре. "Это значит, что в общежития заселение будет происходить независимо от того, вакцинирован студент или нет", - уточнил он.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации подведомственным вузам, в которых посчитало целесообразным перевести студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения. Позднее в министерстве сообщили, что планируется организовать дополнительные обсуждения данных рекомендаций.