Мурашко заявил, что более 43 млн человек в России вакцинированы от COVID-19

ЭЛИСТА, 20 августа. /ТАСС/. Более 43 млн человек в России на сегодняшний день привились против новой коронавирусной инфекции, однако этого недостаточно, сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 миллионов человек, но этой цифры, мы считаем, пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения. Это лидеры, такие как Чеченская Республика, приближаются к этим цифрам Белгород, Московская область и ряд других регионов", - сказал он.

В Калмыкии, по словам Мурашко, привиты более 50% населения, но важно сохранять темпы вакцинации. "Здесь вопрос не только в коллективном иммунитете, мы будем чувствовать себя безопаснее, когда количество людей, имеющих защитное противостояние к инфекции, будет больше 80%", - сказал он.

"Конечно же, ходят и распространяются разные настроения, пытаются в интернете сбить этот посыл. Не нужно бояться, нужно пройти в первую очередь консультацию врача-специалиста, в случае если есть какие-то заболевания хронические, в случае если после вакцины возникает недомогание, обратиться к врачу, необходимо это сделать своевременно", - заключил глава Минздрава РФ.

Вакцин против коронавируса в России хватает, нет ни одного региона в РФ, где запас препаратов был бы меньше, чем на неделю, сообщил Мурашко.

"Вакцин достаточно, <...> фактически ни одного региона нет в стране, в котором был бы запас меньше, чем на неделю. Поэтому приглашаем, обязательно пройдите [вакцинацию], спасите свою жизнь", - сказал он.

Мурашко также отметил, что в Калмыкии сегодня высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому, по его словам, крайне важно соблюдать ограничительные меры, пройти вакцинацию, в частности лицам старше 60 лет. "Перед 1 сентября, когда начнется учебный год, нам очень важно создать в том числе безопасность для детей. Сегодня очень важно, чтобы взрослое население позаботилось и о себе, и о детях", - заключил он.