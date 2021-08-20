Музей христианства и галерею в артбатарее создадут в археологическом парке в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Историко-археологический парк "Херсонес Таврический" построят в Севастополе в 2022-2024 годах на территориях, переданных Министерством обороны РФ, сообщил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), курирующий реализацию проекта. В парке будут располагаться музей христианства, квартал реконструированных объектов, галерея современного искусства в казематах артиллерийской батареи, построенной больше века назад и другие.

В июле 2019 года сообщалось, что воинские части Минобороны перебазируют из Карантинной бухты Севастополя, а участок используют для расширения музея-заповедника "Херсонес Таврический".

"В 2022-2024 годах на около 24 га, прилегающих к музею земельных участков, планируется строительство историко-археологического парка нового поколения", - сказал Шевкунов.

Главный архитектор проекта Инесса Пронина уточнила, что сейчас все здания находятся в стадии проектирования, практически завершена привязка зданий к местности с учетом археологических изысканий. "Учитываются все пожелания в техническое задание от музея ["Херсонес Таврический"]. Максимально быстро ведется проектирование", - отметила она.

Кроме того, согласно озвученным во время мероприятия данным, планируется представить проект для общественного обсуждения.

Есин уточнил, что проект реализуется не на государственные средства, а за счет пожертвований. При этом полная стоимость проекта будет известна только тогда, когда завершится проектирование.

Об истории Севастополя

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Основанный в XVIII веке Севастополь изначально располагался севернее - в Ахтиарской (сейчас - Севастопольской) бухте. Однако в настоящее время территория города занимает большую часть Гераклейского полуострова, где были сельскохозяйственные предместья Херсонеса и его некрополь.

По словам замдиректора Института истории материальной культуры РАН Натальи Соловьевой, сейчас археологи проводят раскопки на территории, которая больше полувека была занята воинскими частями. Основной массив земли - это переотложенные слои, то есть земля, привезенная из других районов при строительстве.

Однако, отметила она, есть объекты, сохранившиеся на своих местах и пригодные для изучения. Среди них - пригородные усадьбы, цистерны и гончарные мастерские эллинистического периода, некрополь византийского времени.

О комплексе

Шевкунов уточнил, что в состав комплекса войдут несколько музеев. В частности, в разы будет увеличена площадь экспозиции, посвященной античному и византийскому периодам - с 650 до 14 тыс. кв. м.

"Сейчас выставлены только 10% от существующего [объема фондов по этим периодам]. Только раскопки [в южном пригороде] на сегодняшний день принесли 140 тыс. предметов. Естественно, достойно экспонировать с пояснениями, с мультимедиа невозможно", - обосновал необходимость расширения Шевкунов.

Особый квартал в новом парке будет отведен для реконструкций - например, планируется законсервировать и музеефицировать обнаруженные археологами гончарные печи, а рядом с оригиналом представить реконструкцию, на площадке которой посетители смогут попробовать изготовить керамику. Среди объектов запланирован Музей Крыма, где будет представлена история полуострова всех периодов.

Кроме того, предполагается воплотить в жизнь идею, существующую более 100 лет - создать Музей христианства. "Аналогов не существует в мире. В музее можно будет узнать о том, что же такое христианство, посмотреть и увидеть множество подлинных экспонатов, реконструкции, - это важная задача. Кроме того, мы хотим создать храм-парк: в "Херсонесе" часто бывают летом службы, летом это тяжело, и мы хотим создать такой парк с аллеями, виноградом, фонтанами, алтарем - если это будет возможно", - сказал Шевкунов.

Кроме того, в структуре комплекса предусмотрен филиал Международного детского центра "Артек", о котором в марте этого года рассказывали президенту РФ во время его общения с жителями Крыма и Севастополя. Здесь же появится школа искусств - существующая сейчас художественная школа не может закрыть потребность города в таком учреждении. Ранее в правительстве отмечали, что художественная школа в городе слишком маленькой вместимости, на каждое место при наборе групп серьезный конкурс.

"Особое значение приобретет 12-я батарея (построенная в конце XIX века артиллерийская батарея рядом с городищем Херсонеса). Помещение своеобразное: узкое, с множеством комнат. Поступило предложение его отреставрировать, обеспечить безопасное нахождение людей - и сделать в нем музей современной культуры, достойный такого соседства как "Херсонес Таврический", - добавил Шевкунов.