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Визит Меркель в Москву

Меркель: ФРГ и Россия должны тесно сотрудничать по вопросам борьбы с изменением климата

Германия и Россия должны тесно сотрудничать по вопросам борьбы с изменением климата - Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаВизит Меркель в Москву
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