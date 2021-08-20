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В Дагестане запланировали строительство 82 школ и 84 детских садов до 2023 года

Уже 1 сентября 2021 года планируется открыть 20 объектов образования

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Строительство 82 школ и 84 детских садов запланировали до 2023 года в Дагестане в рамках федеральных и республиканских программ. Об этом сообщил врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев на ежегодной августовской конференции педагогических работников в пятницу.

"В рамках федеральных и республиканских программ до 2023 года на территории республики запланировали строительство 82 школ на 29 438 мест, 84 детских садов на 11 857 мест", - сказал он.

По его словам, до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию 44 школы на 17 263 ученических места и 70 детских садов на 10 199 мест.

"Уже 1 сентября текущего года планируется открыть 20 объектов образования, из них 13 детских садов на 1 289 мест и семь школ на 2 440 ученических мест", - добавил Бучаев.

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