В Карелии 121 организация получила паспорта коллективного иммунитета к коронавирусу

ТАСС, 20 августа. /ТАСС/. Паспорта коллективного иммунитета, подтверждающие вакцинацию не менее 60% сотрудников, получила 121 организация в Карелии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В Карелии 121 организация (индивидуальный предприниматель) получила паспорт коллективного иммунитета работников к коронавирусу. С каждым днем количество заявок увеличивается, все больше организаций переходят в статус компаний, имеющих знак "Мы сделали прививку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Наличие паспорта подтверждает, что не менее 60% работников организации либо индивидуального предпринимателя прошли вакцинацию или в течение шести месяцев до подачи заявки на получение паспорта перенесли новую коронавирусную инфекцию. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры в отношении таких компаний приниматься не будут либо будут приняты в меньшем формате, это позволит подойти к введению ограничительных мер, не применяя их одинаково ко всем без исключения.

К примеру, с 15 июля размещение постояльцев, прибывших в Карелию из других субъектов РФ, в гостиницах и других местах отдыха возможно было только при наличии у них либо справки о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, либо справки о перенесенном заболевании, либо справки об отрицательном результате ПЦР-теста. Сейчас данные требования не распространяются на коллективные средства размещения, если они получили паспорт коллективного иммунитета. Реестр организаций с паспортом коллективного иммунета ведет Минэкономразвития республики.

По данным региональных властей, в республике первым компонентом вакцины привиты 178,2 тыс. человек, вторым - 151,4 тыс. человек. Также 878 человек прошли ревакцинацию.