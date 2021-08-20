Юнармейцы Солнечногорска посвятили граффити герою войны Давиду Драгунскому

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Юнармейцы нанесли граффити с изображением дважды Героя СССР Давида Драгунского на стену здания военкомата Солнечногорска в рамках всероссийской акции "Граффити Победы". Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-служба "Юнармии".

"Всероссийская юнармейская акция "Граффити Победы" продолжает покорять города. На улице Красная на стену здания местного военкомата активисты движения нанесли изображение ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Давида Драгунского, в честь которого в городе названа одна из улиц", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, рядом с ветераном активисты также нарисовали Алину Сорокину, которая в рамках Всероссийского юнармейского форума "Дай пять!" презентовала министру обороны России Сергею Шойгу выставку поискового движения городского округа Солнечногорск.

"На композицию размером три на пять метров у юных патриотов ушло полсотни баллончиков краски и несколько часов работы", - отметили в организации.

Подобные рисунки появились уже более чем в 20 городах России. Главная цель акции - сохранение связи молодежи с поколением победителей.

Дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник танковых войск Давид Драгунский - ветеран Великой Отечественной войны, обладатель многочисленных наград за боевые заслуги, среди них четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова 2-й степени, два ордена Красной Звезды, медали "За оборону Кавказа" и "За взятие Берлина". В 1992 году Давид Драгунский ушел из жизни. В Солнечногорске в его честь стоит памятник.