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Молния

Минюст РФ включил телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов

Здание Министерства юстиции РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

Минюст РФ включил телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов.

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