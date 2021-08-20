Еще 20 молодых учителей Подмосковья получили сертификаты по программе "Социальная ипотека"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свидетельства на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" получили еще 20 молодых учителей Московской области, сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования Подмосковья.

"В доме правительства Московской области вручили 20 свидетельств по программе "Социальная ипотека" молодым учителям", - говорится в сообщении.

Всего в этом году в Московской области вручили сертификаты по программе улучшения жилищных условий 110 педагогам. "Это и учителя, и воспитатели, и вот сегодня - молодые педагоги. По решению губернатора программа "Социальная ипотека" продлена и на следующий год. Приглашаю наших педагогов принять в ней участие", - процитировали в пресс-службе зампреда областного правительства Ирины Каклюгиной.

Она пояснила, что за все время существования программы "Социальная ипотека" сертификаты получили более 300 учителей и воспитателей.

"Программа уникальна: государство выплачивает первоначальный взнос и остаточную стоимость жилья, а участнику программы остается только оплачивать проценты по кредиту. Это прекрасная возможность для педагогов заниматься любимым делом и не переживать о жилье", - добавила Каклюгина.

Программа "Социальная ипотека" реализуется в Московской области с 2016 года. Она позволяет подмосковным учителям, воспитателям, ученым, тренерам приобрести собственное жилье на выгодных условиях. Регион берет на себя все расходы, а участник программы выплачивает только проценты по кредиту.