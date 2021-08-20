Рекомендации прививаться беременным. Главное о коронавирусе за 20 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 705 523 случая заражения, из них новых — 20 992. За сутки умерло 785 человек.
- Дети стали чаще заражаться коронавирусом, заявил глава Минздрава.
- Голикова заявила, что беременным нужно делать прививку от коронавируса.
- В Хакасии до 19 сентября продлили режим ограничений.
- Заболеваемость COVID-19 в Удмуртии за сутки достигла пиковых значений начала 2021 года.
- Студенты вузов Хабаровского края будут обучаться очно, несмотря на рост по COVID-19.
- В Мордовии школьные линейки 1 сентября пройдут только для учеников 1-х и 11-х классов.
- В Астрахани организовали карантинное общежитие для иностранных студентов.
- Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность вакцинироваться от коронавируса.
- Центр Чумакова ведет переговоры по одобрению "Ковивака" в странах Азии и Америки.
- Гинцбург: аденовирусные вакцины от COVID-19 вызывают более сильный клеточный иммунитет.
Москва
- В Москве выявлено 1 925 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 616 человек, скончались 52 пациента (это минимум с 14 апреля).
Мир
- Всего зафиксировано 210 224 392 случая заражения, умерли 4 407 917 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Южной Корее рассматривают возможность одобрения вакцины "Ковивак".
- В Турции объявили о новых ограничениях из-за коронавируса.
- Черногория ужесточила условия въезда иностранцев из-за ухудшения эпидемической ситуации.
- Посол Египта в России заявил, что на курортах страны почти нулевая заболеваемость COVID-19.
- В Японии третий день подряд обновлен суточный антирекорд заражений коронавирусом
- В Сиднее на месяц продлили карантин на фоне роста числа заболевших COVID-19.
- Медицинский регулятор США не считает, что прививаться от COVID-19 потребуется ежегодно.