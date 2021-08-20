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Рекомендации прививаться беременным.
Рекомендации прививаться беременным.
Рекомендации прививаться беременным.
Рекомендации прививаться беременным.
Рекомендации прививаться беременным.
Пандемия COVID-19

Рекомендации прививаться беременным. Главное о коронавирусе за 20 августа

© Александр Рюмин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 705 523 случая заражения, из них новых — 20 992. За сутки умерло 785 человек.
  • Дети стали чаще заражаться коронавирусом, заявил глава Минздрава.
  • Голикова заявила, что беременным нужно делать прививку от коронавируса.
  • В Хакасии до 19 сентября продлили режим ограничений.
  • Заболеваемость COVID-19 в Удмуртии за сутки достигла пиковых значений начала 2021 года.
  • Студенты вузов Хабаровского края будут обучаться очно, несмотря на рост по COVID-19.
  • В Мордовии школьные линейки 1 сентября пройдут только для учеников 1-х и 11-х классов.
  • В Астрахани организовали карантинное общежитие для иностранных студентов.
  • Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность вакцинироваться от коронавируса.
  • Центр Чумакова ведет переговоры по одобрению "Ковивака" в странах Азии и Америки.
  • Гинцбург: аденовирусные вакцины от COVID-19 вызывают более сильный клеточный иммунитет.

Москва 

  • В Москве выявлено 1 925 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 616 человек, скончались 52 пациента (это минимум с 14 апреля). 

Мир

  • Всего зафиксировано 210 224 392 случая заражения, умерли 4 407 917 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В Южной Корее рассматривают возможность одобрения вакцины "Ковивак".
  • В Турции объявили о новых ограничениях из-за коронавируса.
  • Черногория ужесточила условия въезда иностранцев из-за ухудшения эпидемической ситуации.
  • Посол Египта в России заявил, что на курортах страны почти нулевая заболеваемость COVID-19.
  • В Японии третий день подряд обновлен суточный антирекорд заражений коронавирусом
  • В Сиднее на месяц продлили карантин на фоне роста числа заболевших COVID-19.
  • Медицинский регулятор США не считает, что прививаться от COVID-19 потребуется ежегодно.
Теги
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