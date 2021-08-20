В больнице скорой помощи Северной Осетии появится цистерна для перевозки жидкого кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Цистерна для перевозки жидкого кислорода появится в Республиканской клинической больнице скорой помощи Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в пятницу.

"Члены кабмина поддержали решение врио министра здравоохранения Сослана Тебиева о выделении финансовых средств Республиканской клинической больнице на приобретение цистерны для перевозки жидкого кислорода, а также дополнительного оборудования для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, детской республиканской клинической больнице будут выделены средства на ремонт вышедшего из строя компьютерного томографа. А Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи - на проведение ремонтных работ и благоустройство помещений филиала Скорой медицинской помощи, а также на пошив специализированной одежды для сотрудников медучреждения.

Также в пятницу был развернут мобильный госпиталь, для организации его работы необходимо заключить договоры между эндокринологическим диспансером и республиканским кожвендиспансером о передаче в пользование Минобороны части служебных помещений. Кроме того, необходимо обеспечить регулярным питанием прибывших в Северную Осетию военных врачей и медперсонал, а пациентов - медикаментами и санитарным транспортом. Поручение предусмотреть на эти цели средства в республиканском бюджете дано министерству финансов республики.

9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро умерли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком.