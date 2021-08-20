Пискарев прокомментировал включение Минюстом РФ телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России недавно направляла в компетентные органы материалы, касающиеся телеканала "Дождь", после чего "реакция последовала". Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, комментируя включение Минюстом РФ телеканала в реестр СМИ-иноагентов.

"Телеканал "Дождь" неоднократно попадал в поле зрения комиссии, материалы поступали к нам от различных организаций и граждан. В частности, месяц назад мы рассмотрели и направили в компетентные органы обращение одной из российских НКО. Как видите, реакция регулятора последовала", - приводятся слова Пискарева в пятницу в Telegram-канале комиссии.

"Не устану повторять: знакомясь с их материалами, российские граждане вправе знать, на чьи деньги и в чьих интересах работают в нашей стране те или иные средства массовой информации", - добавил депутат. По его мнению, это не препятствует свободе слова, но "поможет людям лучше ориентироваться в информационном пространстве".

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов, сообщается в пятницу на сайте ведомства.