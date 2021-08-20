Археология станет новым направлением работы "Волонтеров культуры" с 2022 года

ВЛАДИМИР, 20 августа. /ТАСС/. Участники движения "Волонтеры культуры" в 2022 году откроют новое направление деятельности, связанное с археологией. Добровольцы будут проходить профильное обучение и участвовать в раскопках, сообщила ТАСС в пятницу на открытии межрегионального форума волонтеров культуры "Невский 800" во Владимире руководитель дирекции общественного движения "Волонтеры культуры" Дарья Жукова.

"В 2022 году мы запускаем новое направление - археология. Смысл его в том, что мы объединяем профессиональное сообщество археологов и создаем вместе с ними отдельные проекты", - сказала она.

В пилотном режиме проект будет запущен в пяти регионах - ХМАО, Якутии, Хакасии, Астраханской и Тамбовской областях.

12 марта 2019 года на базе Ассоциации волонтерских центров создана дирекция общественного движения "Волонтеры культуры". Целью проекта "Волонтеры культуры" является поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ. Реализация проекта основывается на анализе актуального состояния участия добровольцев в региональных культурных программах, создании волонтерских центров в творческих колледжах и университетах, разработке методических материалов и дистанционных обучающих программ, взаимодействии с администрациями учреждений культуры. Сейчас в стране насчитывается более 120 тыс. волонтеров культуры.