В России выявили 42 школы с признаками необъективной оценки

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Более 40 школ с признаками необъективной оценки знаний выявили в России. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на августовской конференции для учителей в пятницу.

"Вчера мы обсудили Всероссийский проект - рейтинг школ по объективности оценки знаний. <…> Я думаю, к концу года будет пересчет и там будет значительное улучшение. Потому что вчера посмотрели на все позиции, которые влияют на ухудшение результатов, они за два года значительно улучшились. У нас остался небольшой процент - 3% школ с признаками необъективной оценки, если не ошибаюсь, 42 школы, все муниципалитеты списки получили", - сказал Музаев.

Он отметил, что это не значит, что школа действительно завышает или занижает оценки по предметам, это вычисляется на базе статистических исследований. Данные о плохих показателях передаются в субъекты России, где они были выявлены. Там правительство региона разбирается, почему такая ситуация произошла, и что является причиной.

"У нас нет такой школы, которая три года подряд попадала в этот список", - отметил глава Рособрнадзора.

В пятницу в селе Актаныш в Татарстане прошло пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки по теме "Современное образование в Республике Татарстан - возможности для каждого".