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Минтруд уточнил правила получения отцами маткапитала

Материнский капитал можно будет получить в том случае, если отец является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ Владимир Гердо/ТАСС
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минтруд разработал законопроект, согласно которому материнский капитал смогут получать отцы в том случае, если отец является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минтруда.

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"По решению Конституционного суда уточняются правила получения отцами материнского капитала. Вносимые изменения позволят получать материнский капитал в том случае, если отец был единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем", - говорится в сообщении.

В Минтруде добавили, что, по действующим правилам, материнский капитал могут получить родители, воспитывающие рожденных суррогатной матерью детей, только в том случае, если они оба - родители ребенка. "Если же, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга - усыновляет ребенка, получить материнский капитал было нельзя. По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал", - отметили в министерстве.

Разработанные изменения позволят семьям, где мужчина являлся единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, и супруга усыновила ребенка, получать материнский капитал.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. Для оформления сертификата на материнский капитал отцам детей, рожденных суррогатной матерью, нужно будет обратиться в ПФР.

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