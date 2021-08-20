Федеральный бюджет выделит 55 млн рублей на реставрацию крепости в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделит 55 млн рублей в 2022 году на реставрацию Новодвинской крепости в Архангельске, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы со своей стороны договорились о том, что в следующем году на первоочередные работы к этому гранту добавим еще 55,8 млн рублей. С учетом исторической значимости, с учетом того состояния, в котором объект сегодня находится, это серьезный проект, которым надо серьезно заниматься. По итогам работ, которые будут проведены в следующем году, нам будет понятно, куда двигаться и какие деньги нужно вкладывать", - сказала Голикова.

Она отметила, что инициаторы проекта подали заявку в Президентский фонд поддержки культурных инициатив на получение гранта на проведение первоочередных работ в крепости в размере 97 млн рублей. "Подведение итогов планируется в сентябре, очень многое зависит от той команды, которая подала проект, насколько успешно они его будут защищать", - добавила вице-премьер.

С декабря 2007 года крепость находится на балансе Архангельского областного краеведческого музея и является памятником федерального значения. Она включена Министерством культуры РФ в список объектов, подлежащих первоочередной реставрации в стране. "Проговорили еще раз необходимость начала реконструкции Новодвинской крепости. Понятно, что это очень глобальный проект, который займет большое время или долгое время, но уже сегодня мы договорились его начать, и это говорит о том, что первый шаг сделан", - сказал журналистам губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Для полного приведения крепости в порядок нужны значительные средства. "В идеале это суммы, которые исчисляются сотнями миллионов, а то и миллиардами. Это полностью если все сделать", - сказал ТАСС заведующий отделом военной истории архангельского краеведческого музея Игорь Гостев.

Новодвинская крепость - первая морская крепость России, она была заложена в 1701 году по указу Петра I. Летом 1701 года у еще недостроенной крепости был разгромлен авангард шведской эскадры. С 1930 года на территории крепости размещались производственные цеха Спецзавода НКВД СССР "Конвейер", а с 1960 года - производственная зона исправительного учреждения. Расчистить территорию крепостного двора от развалин производственных цехов удалось только к 2014 году.