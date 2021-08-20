Власти Кировской области передали 30 новых автомобилей в городские и районные больницы

КИРОВ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области передали 30 новых машин городским и районным больницам региона. Автомобили будут использоваться в работе поликлинических служб и мобильных паллиативных бригад, сообщили в пресс-службе правительства области в пятницу.

По данным регионального Минздрава, автопарк центральных районных больниц выработал свой ресурс, новая техника сделает медицинскую помощь в районах более доступной. "Сегодня, 20 августа, на Театральной площади состоялось вручение сразу 30 единиц нового санитарного транспорта. Губернатор Кировской области Игорь Васильев передал ключи от автомобилей руководителям 26 учреждений здравоохранения. Транспорт отправился в центральные районные, а также городские больницы", - говорится в сообщении.

С 2021 года в Кировской области стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения. По программе в городские и районные больницы сегодня были переданы 28 автомобилей - 20 машин специального санитарного транспорта УАЗ "Медицинская служба", шесть автомобилей "Нива" и два автомобиля "УАЗ Патриот".

Также два санитарных автомобиля УАЗ "Медицинская служба", закупленных за счет областного бюджета, вручили Кировскому областному хоспису. Машины будут использоваться для выезда паллиативных бригад к пациентам, а также транспортировки маломобильных пациентов в лечебные учреждения. Это уже третья поставка автомобилей в Кировскую область по программе.

"До конца года 2021 года мы планировали приобрести для медицинских учреждений региона 75 единиц автотранспорта. Сейчас министерством здравоохранения Кировской области прорабатывается вопрос о дополнительной поставке еще 30 машин для медицинских организаций региона", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Курдюмова.

Всего до 2025 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения для доставки пациентов в медицинские организации, а также медицинских работников до места жительства пациентов власти планируют приобрести 385 автомобилей. Также планируют построить 213 новых объектов здравоохранения, 208 из которых заменят действующие фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники. Еще 92 объекта будут капитально отремонтированы. Кроме того, для медицинских организаций региона закупят 1600 единиц оборудования. Финансирование программы превысит 6 млрд рублей.