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Цыбульский: центральную детскую школу искусств откроют в Архангельске в течение двух лет

Школу обустроят в здании бывшего торгового центра "Детский мир", предварительно, на реализацию проекта потребуется 286 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. /ТАСС/. Реконструкция здания под Центральную детскую школу искусств в Архангельске начнется в 2022 году. Средства на нее будут выделены из федерального бюджета, сообщил журналистам в пятницу по итогам совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Сегодня мы договорились, что со следующего года федеральное финансирование на этот проект поступит, а, значит, я уверен, что в ближайшие два года у нас появится суперсовременный, отвечающий всем требованиям объект для наших детей, где они смогут заниматься музыкой и получать новые знания", - сказал Цыбульский.

Школа разместится в здании бывшего торгового центра "Детский мир" в центре города. Помещение нужно существенно реконструировать.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, предварительная стоимость реализации проекта 286 млн рублей.

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