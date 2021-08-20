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Власти рассказали о состоянии найденной в лесу под Смоленском девочки

Ребенка доставили в Смоленскую областную детскую клиническую больницу, она находится в состоянии средней степени тяжести

ТАСС, 20 августа. Медики наблюдают за здоровьем ребенка, найденного в лесу в Смоленской области после трехдневных поисков, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации региона.

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"На данный момент девочка уже находится в Смоленской областной детской клинической больнице под наблюдением врачей-реаниматологов и педиатров. Ее состояние оценивается специалистами как средней степени тяжести. По прибытии в медучреждение ребенок был помещен в отделение реанимации, где ей проведут все необходимые обследования. Состояние девочки находится на контроле лично у губернатора", - сказали в пресс-службе.

Поисковики нашли годовалую девочку, пропавшую утром 17 августа в Темкинском районе Смоленской области, в лесу, в четырех километрах от дома ее семьи. Ребенку год и 10 месяцев. Ее искали днем и ночью специалисты и волонтеры.

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