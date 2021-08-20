В Дагестане переизбрали имама мечети в селе, где произошел конфликт со священнослужителем

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Новым имамом мечети села Агвали Цумадинского района Дагестана, где несколько дней продолжался конфликт местных жителей из-за выборов священнослужителя, стал действующий имам одного из соседних сел Верхнее Гаквари, сообщил ТАСС в пятницу глава района Шамиль Омаров.

По информации местных СМИ, конфликтная ситуация в селе сложилась после инцидента, в ходе которого священнослужитель допустил рукоприкладство в отношении одного из жителей села. В четверг жители Агвали избрали нового имама, однако с утра в пятницу напряженность в Агвали возобновилась, к населенному пункту стали стягиваться жители соседних сел, переговоры о кандидатуре имама возобновились.

"Имамом села Агвали выбрали представленного местным джамаатом действующего имама села Верхнее Гаквари Юсупа Гаджиева. Его кандидатуру поддержал весь агвалинсксий джамаат. Мы всегда могли находить общий язык при любых ситуациях. Некоторые хотели расколоть наше общество, это никому не удавалось и удастся," - сказал Омаров.

По словам заместителя главы района Халилулы Магомедова, кандидатура нового имама согласована со всеми заинтересованными сторонами. "Сейчас в селе открыли мечеть, которая была закрыта несколько дней", - пояснил Магомедов.

Он уточнил, что беспорядков в селе допущено не было. "С утра местные жители перекрывали тоннель и дорогу в нескольких местах из-за того, что люди из соседних сел стекались в Агвали", - добавил Магомедов, уточнив, что сейчас обстановка в селе спокойная.

Ранее заместитель главы района сообщал ТАСС, что для предотвращения негативного развития ситуации в Агвали были привлечены сотрудники полиции из соседних сел.