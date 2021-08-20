Самарские власти продлили запрет на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности

САМАРА, 20 августа. /ТАСС/. Запрет на посещение лесов в Самарской области продлили из-за высокой пожарной опасности, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"20 августа подписан приказ об ограничении пребывания граждан в лесах. В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 21 августа по 27 августа 2021 года включительно на территории всех лесничеств региона", - говорится в сообщении.

Изначально запрет в лесах региона был введен с 31 июля по 13 августа, затем он был продлен до 19 августа. Погода с температурами более 30 градусов тепла удерживается в Самарской области несколько недель. По данным регионального ГУ МЧС, до 25 августа в области вводится штормовое предупреждение, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов пятого класса.