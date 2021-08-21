Уровень воды в реке в селе на Кубани, где эвакуировали жителей, понизился

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке в Южном сельском поселении Крымского района на Кубани, жителей которого эвакуировали в пятницу из-за подъема воды, спал. В данный момент угрозы жителям нет, написал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Лесь.

"В Южном сельском поселении завершена эвакуация жителей, уровень воды уже спал. Сейчас для жителей нет угрозы, все оперативные службы продолжают действовать в режиме повышенной готовности в четырех поселениях в режиме ЧС", - написал Лесь.

Он также добавил, что в ближайшие два часа ожидаются осадки на территории юга Крымского района.

В ночь на пятницу в Крымском районе региона прошли сильные дожди, в результате река Баканка вышла из берегов, подтопило 55 придомовых территорий, в 30 домов зашла вода, в полдень был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщали, что спасатели эвакуировали в пункты временного размещения в Крымском районе более 20 человек, среди них двое маломобильные. По данным министерства, министр ГО и ЧС Краснодарского Сергей Штриков посетил муниципалитет для оценки ситуации. "Все мероприятия были проведены своевременно и четко, грамотно организована работа сил и средств района", - приводит пресс-служба слова Штрикова.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.