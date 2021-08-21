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Пандемия COVID-19

Центр им. Гамалеи готов перейти к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина - это второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специального шприца, отметил директор учреждения Александр Гинцбург

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ученые Центра им. Гамалеи завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и готовы перейти к клиническим испытаниям. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Александр Гинцбург.

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"С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям", - сказал он.

Как пояснял Гинцбург, назальная вакцина - это второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.

Ранее глава Центра им. Гамалеи сообщал, что клинические испытания такого препарата могут начаться в конце 2021 - начале 2022 года, а его регистрация ожидается в 2022 году.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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