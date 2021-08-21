Роспотребнадзор: через укусы комаров может передаваться ряд свойственных для РФ инфекций

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), Батаи, Синдбис, Леса Семлики и ряд других инфекцией, которые свойственны для России, могут передаваться человеку через укус комара. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных (свойственных) для Российской Федерации болезней - туляремии, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), японского энцефалита, лихорадок, вызываемых вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга), а также лихорадок Батаи, Синдбис, карельской, Леса Семлики", - говорится в сообщении.

Через укус этих насекомых также могут передаваться и инфекции, которые не свойственны для России. К ним относятся малярия, лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт и некоторые энцефалиты.