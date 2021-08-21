Гинцбург призвал российских студентов привиться от COVID-19 до начала учебного года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал российских студентов привиться от коронавируса до начала нового учебного года.

"Да, я бы обязательно привился", - сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. "Обязательно надо вакцинироваться, это поможет избежать вспышек [инфекции]", - добавил собеседник агентства.

"В коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой, общаются в аудиториях, где много людей сразу присутствуют и дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов, вакцинация просто необходима", - подчеркнул Гинцбург.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате 1 сентября, остальные смогут это сделать до 1 ноября 2021 года.