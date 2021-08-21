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Пандемия COVID-19

Гинцбург призвал российских студентов привиться от COVID-19 до начала учебного года

Это поможет избежать вспышек инфекции, отметил глава Центра им. Гамалеи

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал российских студентов привиться от коронавируса до начала нового учебного года.

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"Да, я бы обязательно привился", - сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. "Обязательно надо вакцинироваться, это поможет избежать вспышек [инфекции]", - добавил собеседник агентства.

"В коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой, общаются в аудиториях, где много людей сразу присутствуют и дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов, вакцинация просто необходима", - подчеркнул Гинцбург.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате 1 сентября, остальные смогут это сделать до 1 ноября 2021 года.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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