Суд в США отклонил попытку заблокировать мораторий на выселение граждан

ТАСС, 21 августа. Федеральный апелляционный суд США в округе Колумбия в пятницу отклонил ходатайство Национальной ассоциации риелторов (НАР) о приостановке моратория на выселение граждан, которые оказались без средств на оплату жилья из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщила газета The Hill .

По ее информации, решение об отклонении было быстро и единогласно принято коллегией из трех судей апелляционного суда округа. Как отмечает газета, неделю назад окружной суд уже отклонял попытку НАР заблокировать мораторий, введенный Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приветствовала решение ЦКПЗ о продлении запрета на выселение и назвала его правомерным.

"Суды штатов и муниципалитетов должны ввести собственные моратории [на выселение] и проводить политику, препятствующую подаче домовладельцами и арендаторами заявлений о выселении до тех пор, пока они не обратятся за [получением средств] в фонд срочной помощи в аренде жилья", - указано в заявлении Псаки, размещенном в пятницу на сайте Белого дома.

Ранее ЦКПЗ приняли решение продлить до 3 октября мораторий на выселение граждан. Действие аналогичного моратория, который был введен почти год назад, закончилось 31 июля.