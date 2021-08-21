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СМИ: приплывшего в Японию в поисках убежища россиянина направили в эмиграционное бюро

Работники бюро должны будут изучить дело россиянина, после чего выдать ему временное разрешение на пребывание в стране либо депортировать, отмечает агентство Kyodo

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники японской полиции передали работникам эмиграционного бюро города Саппоро, расположенного на севере страны, неназванного гражданина РФ, который приплыл в Японию якобы для подачи прошения о предоставлении убежища. Об этом в субботу со ссылкой на правительственные источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, работники бюро должны будут изучить дело россиянина, после чего выдать ему временное разрешение на пребывание в стране либо депортировать на родину.

Комментарием посольства РФ в Токио ТАСС пока не располагает.

Согласно ранее распространенной информации, гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Сведений о том, как именно он смог добраться до территории Японии, не приводится. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.

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