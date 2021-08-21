Анджелина Джоли завела страницу в Instagram, чтобы рассказывать о ситуации в Афганистане

ТАСС, 21 августа. Популярная американская актриса и специальный посланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram , чтобы рассказывать об историях афганцев в свете сложившейся ситуации в Афганистане.

"Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и самовыражаться. Поэтому я пришла в Instagram с целью поделиться их историями и голосами людей, которые борются за свои основные права человека по всему миру", - написала она под вышедшей в пятницу первой публикацией у себя на странице.

В ней она разместила письмо афганской девушки-подростка, в котором говорится об изменениях в жизни общества в связи с приходом к власти радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). По словам девушки, прежде женщины могли открыто отстаивать свои права, работать и учиться. Теперь же в обществе заметен страх, хотя некоторые считают, что "талибы изменились". "Мы считаем, что наши права нарушаются", - пишет она.

Джоли призвала всех неравнодушных оказать посильную поддержку и помощь народу Афганистана. На аккаунт Джоли в социальной сети подписались уже 3,7 млн человек.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.