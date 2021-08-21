Первый глэмпинг-лагерь построили на берегу озера в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 21 августа. /ТАСС/. Первый в Кузбассе глэмпинг-лагерь с благоустроенными палатками комфорт-класса для размещения туристов построен на берегу самого большого в регионе озера Большой Берчикуль в Тисульском районе, где сегодня еще неактивно развиты туристические направления. Проект получил финансовую поддержку Ростуризма, сообщила ТАСС директор Агентства по туризму Кузбасса Вероника Трихина.

"Проект получил грантовую поддержку Ростуризма. Это порядка 3 млн рублей, также [предприниматель] вложил свои средства. Это первый глэмпинг в Кузбассе. Такой отдых востребован, пользуется популярностью и особенно в Тисульском районе, где не так много мест для размещения [туристов]", - сказала Трихина.

Как пояснил ТАСС предприниматель Владимир Фарафонтов, вложивший средства в строительство лагеря, уже установлено шесть глэмпингов - больших благоустроенных палаток с видом на озеро, электричеством, двуспальными кроватями. В ближайшее время будет установлено еще шесть таких номеров. На территории глэмпинг-парка есть летняя кухня, душевые с горячей водой. В настоящий момент все глэмпинги заняты туристами.

В перспективе планируется развивать территорию как эко-курорт. На дне озера имеются отложения лечебных грязей, также в озере водится много рыбы, благодаря чему оно популярно среди любителей рыбалки. Общая сумма планируемых инвестиций в проект оценивается в более чем 90 млн рублей со сроком окупаемости до пяти лет.

"Озеро богато лечебными грязями. Совмещая отдых со SPA, хотим сделать природных детокс-центр уже к следующему сезону. Активно занимаемся [оформлением] лицензией по добыче", - сказал Фарафонтов.

До пандемии коронавируса в Кузбассе развивались преимущественно зимние направления туризма, основной туристический поток приходился на горнолыжный курорт Шерегеш на юге Кемеровской области. Когда из-за закрытия границ возрос спрос на внутренние туристические маршруты, власти региона поставили задачу развивать летние направления и сделать их не менее привлекательными, чем зимние. Кроме Большого Берчикуля, новые маршруты для летнего отдыха в Кузбассе открыты в Таштагольском районе, Междуреченске, Гурьевске, Крапивинском районе.