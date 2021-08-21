Фитнес-клубы запустили в 37 регионах России программы по реабилитации после COVID-19

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские фитнес-клубы запустили программы по реабилитации после коронавирусной инфекции в 37 регионах страны. Об этом сообщила в субботу ТАСС президент Национального фитнес-сообщества, член Общественного совета при Минздраве РФ Елена Силина.

"В 37 регионах страны фитнес-клубы запустили данный продукт на основе профессиональных знаний специалистов отрасли. Исследования среди клиентов показали, что от 40-60% посетителей перенесли коронавирусную инфекцию", - сказала она.

По словам Силиной, коллаборация медицины и услуг фитнес-отрасли станет трендом ближайших лет. "Пандемия нанесла существенный удар по отрасли, при этом открылись новые положительные аспекты развития. Стало совершенно очевидно, что трендом ближайших лет станет коллаборация фитнеса и медицины", - считает эксперт.

По ее данным, до пандемии в фитнес-клубах страны регулярно занималось физкультурно-оздоровительными программами около 7 млн россиян, и "достаточно высокий процент посетителей после болезни приходят в фитнес-клубы России". "Поэтому к специалистам фитнес-отрасли предъявляются повышенные требования. Мы всегда должны оказывать профессиональные и качественные услуги, но после перенесенной коронавирусной инфекции чаще рекомендуем персональные занятия, поскольку необходимы достаточно высокая квалификация и уровень знаний тренера", - отметила она.

В конце 2020 года Национальное фитнес-сообщество обратилось к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с инициативой выстроить дорожную карту между фитнес-индустрией и ковидными госпиталями для сопровождения переболевших ковидом в фитнес-клубах. После этого было проведено совместное совещание с представителями Минздрава, по итогам которого были достигнуты договоренности о планах на 2021 год, уточнила собеседница агентства.

"Так, в январе 2021 года профессиональные образовательные учреждения, входящие в Национальное фитнес-сообщество, начали готовить тренеров - экспертов по реабилитации посетителей фитнес-клубов, перенесших коронавирусную инфекцию. Колледж фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера разработал уникальную учебную программу, включающую оценку состояния клиента, перенесшего COVID-19, и стратегию реабилитации, включая питание. Также первая в России кафедра менеджмента в фитнес-индустрии университета "Синергия" включила в образовательную программу подготовки управляющих фитнес-клубов коллаборацию медицины и фитнес-отрасли, направленную на восстановление клиентов, перенесших COVID-19", - перечислила Силина.

Предложения в Минздрав

В марте 2021 года единый документ с предложениями о сотрудничестве и программами восстановления от операторов фитнес-отрасли был направлен главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, сказала Силина.

Данный документ, отметила она, "имеет ряд предложений среди, которых необходимость включения фитнес-услуг в полисы добровольного медицинского страхования - эта инициатива, может расширить отраслевой рынок и увеличит количество, систематически занимающихся физической культурой и спортом".

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов России, 42 официальных представительства. В составе организации 9 профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Минспорта России.