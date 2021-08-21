Гинцбург: дополнительная доза "Спутника Лайт" повысит эффект от прививок вакциной Pfizer

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Предложение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) использовать "Спутник Лайт" для дополнительной вакцинации привившихся от коронавируса препаратом Pfizer имеет научную основу и поможет улучшить эффект первых двух прививок. Об этом заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"У Pfizer проблема с дельта-штаммом, который сейчас составляет 90%, а в некоторых регионах земного шара и 100%. У них эффективность далеко не такая высокая, которую они декларировали против исходного штамма, у них раза в два эффективность упала, чуть ли не до 50-40%, чего не наблюдается у "Спутника V", поэтому предложение РФПИ вполне логично и научно обоснованно", - сказал ученый.

РФПИ заявил о предложении использовать "Спутник Лайт" для третьей прививки прошедших вакцинацию препаратом Pfizer 11 августа. Осенью прошлого года он предлагал, в частности, сотрудничество британско-шведской компании AstraZeneca.

Ранее ученые заявили, что эффективность Pfizer с широким распространением дельта-штамма коронавируса снизилась с 76% до 42%. При этом эффективность "Спутника V" против этого варианта, по данным Минздрава РФ, составляет 83%.