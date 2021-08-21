Онищенко считает, что Россию ожидает подъем заболеваемости гриппом

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что Россия в осеннем сезоне может столкнуться с ощутимым ростом заболеваемости гриппом.

"Мы в этом году можем ожидать очень серьезный подъем заболеваемости гриппом. <...> В прошлом году грипп у нас прошел как-то на втором плане, потому что были достаточно жесткие меры по [коронавирусным] ограничениям, даже масочный режим кое-где работал. И это, конечно, в том числе профилактировало грипп", - сказал он ТАСС.

Онищенко напомнил о начале кампании по вакцинации от гриппа. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, в первую очередь необходимо привить от гриппа школьников, а также уже провакцинированных от ковида или переболевших.

"Это где-то у нас набирается порядка 25-30 миллионов человек, вот их надо сейчас вакцинировать от гриппа", - продолжил он. В то же время нужно продолжать вакцинацию от коронавируса, это особенно важно для старшего поколения, добавил Онищенко.

"Мы закончим этот первый этап, когда мы школьников и тех, кто уже переболел и вакцинировался, привьем - на это у нас примерно уйдет сентябрь - половина октября. А дальше уже тех, кто успеет [в этот промежуток] вакцинироваться против "короны", [нужно] начинать на втором этапе вакцинировать от гриппа", - описал он последовательность действий.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал вакцинировать от гриппа в осенний период не менее 60% населения субъектов РФ и не менее 75% граждан, относящихся к группам риска.