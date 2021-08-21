Уровень воды в Амуре в Хабаровском крае будет повышаться еще в течение недели

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур в Хабаровском крае будет повышаться. На следующей неделе у берегов Хабаровска вода может достигнуть отметки 650 см, у Комсомольска-на-Амуре - 700 см, сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Согласно уточненному прогнозу Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с учетом прогнозируемых осадков на реке Амур у города Хабаровска к 24-27 августа ожидается дополнительный подъем уровня воды до отметки 650 см. У города юности [Комсомольск-на-Амуре] сохраняется прогноз достижения отметок 650-700 см до 26 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень воды у берегов Хабаровска составляет 607 см и на 7 см превышает отметку "опасное явление", у берегов Комсомольска-на-Амуре - 536 см при отметке "опасное явление" 650 см.

На утро субботы в Хабаровском крае в 30 населенных пунктах остаются подтопленными 27 жилых домов, 76 приусадебных участков, свыше 1 480 дачных участков, 410 земельных участков и 43 участка автодорог.