Очередной общенациональный день протеста против пропусков пройдет во Франции

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Франция в эту субботу в очередной, шестой раз станет ареной субботних общенациональных протестов против широкого применения санитарных пропусков. Об этом сообщили на своих страницах в Twitter основные организаторы акций - "желтые жилеты".

Согласно их сведениям, в стране пройдет более 200 митингов и манифестаций. Причем не только в крупнейших городах, таких как Париж, Ницца, Лилль, Тулон и Марсель, но и в относительно небольших, в частности Виши и Сарлат.

Во многих из них сбор участников начнется уже с 12:00 (13:00 мск). Министерство внутренних дел прогнозирует, что акции протеста этой субботы соберут порядка 170-220 тыс. человек. При этом в Париже ожидается 12-20 тыс. манифестантов. По данным разведслужбы МВД, в основном в акциях протеста этой субботы примут участие "рядовые граждане, не склонные к насильственным действиям".

Закон о расширенном применении в стране санитарных пропусков вступил в силу 9 августа, после экспертизы Конституционным советом. Он предусматривает, в частности, обязательную вакцинацию медицинского персонала, спасателей, полиции и части контингента военных. Часть населения рассматривает предусмотренное законом широкое применение санпропусков как "замаскированное введение обязательной всеобщей вакцинации" и меру, "не соответствующую ситуации". Особо сильный гнев манифестантов вызывает предстоящая массовая вакцинация детей и подростков младше 12 лет.

Движение протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией возникло во Франции в середине июля, после объявления властями об ужесточении санитарных ограничений. В минувшую субботу в общенациональном дне действий приняло участие, по данным МВД, около 215 тыс. человек.

Это, однако, несколько меньше, чем неделей раньше. Организаторы из числа "желтых жилетов" не согласны с таким подсчетом и выдвигают цифру в более чем 388 тыс. Но и она меньше размаха манифестаций 7 августа, когда, по их же данным, на улицы и площади французских городов вышли 415 тыс. протестующих.