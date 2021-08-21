На Украине впервые с июня выявили более 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Украинские врачи за прошедшие сутки впервые с начала июня этого года выявили более 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минздрава.

"За минувшие сутки на Украине зафиксировали 1 732 новых подтвержденных случая коронавируса. Среди заболевших 104 ребенка и 32 медработника", - говорится в сообщении. По данным Минздрава, за сутки госпитализированы 616 человек, выздоровели 763, умерли от осложнений заболевания 38 пациентов.

Последний раз более 1,7 тыс. новых случаев за сутки на Украине выявляли 9 июня. Всего за время пандемии в стране заболело 2 273 558 человек, выздоровели 2 200 763, скончались от осложнений 53 432 пациента.

В Минздраве уточнили, что за прошедшие сутки в стране вакцинировано 147 118 человек. С начала прививочной кампании привито 5,03 млн человек, обе дозы вакцины получили 3,06 млн человек.