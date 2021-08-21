В Приамурье за сутки более 50 домов освободились от воды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 августа. /ТАСС/. Более 50 домов и 160 приусадебных участков освободились от воды за сутки в Амурской области. Подтопленными остаются 118 жилых домов и 1 086 участков, сообщила в субботу пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В Приамурье от воды освободились 54 жилых дома и 160 приусадебных участков. Подтопленными остаются 118 жилых домов, подтоплено 1 086 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Больше всего подтопленных домов в Благовещенском районе: 80 домов в селе Владимировка, три дома в селе Волково, четыре дома в селе Усть-Ивановка. В Благовещенском районе больше всего в воде и приусадебных участков - 503.

По данным правительства Амурской области, специальные комиссии проведут повторное обследование домов, которые частично пострадали в первую волну паводка. По мнению властей, они могли сильнее пострадать от повторного подтопления. "Ситуацию по каждому такому домовладению необходимо изучить повторно", - цитирует пресс-служба слова министра строительства и архитектуры области Николая Сибирякова.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км автомобильных дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.