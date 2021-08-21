Лавров: участники "Лидеров России" внесут полезный вклад в развитие РФ и своих стран

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем обращении к участникам финальной части трека "Международный" конкурса "Лидеры России" выразил уверенность, что конкурсанты внесут в будущем полезный вклад в развитие РФ и стран, которые они представляют.

"Лидеры России" хорошая возможность испытать свои силы, показать максимум способностей как для россиян, так и для молодых иностранных профессионалов, среди которых немало выпускников российских вузов. За небольшую историю своего существования конкурс зарекомендовал себя в качестве эффективного механизма отбора талантливых людей, управленцев по призванию, для многих стал настоящим трамплином в карьере. Уверен, что многие из участников внесут в будущем полезный вклад в развитие России и своих государств, будут способствовать популяризации конкурса на международной арене", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что в нынешних реалиях как никогда востребованы "высокие профессионалы, целеустремленные, амбициозные, деятельные люди", а стремление достичь вершин в своем деле задает темп движению вперед России и всего человечества.

"[Россия] традиционно выступает против войн и насилия, за дружбу всех стран и народов, за их равноправие, - продолжил министр. - Проводим прагматичную, ответственную, многовекторную внешнюю политику. Развиваем плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с большинством зарубежных партнеров. Уделяем особое внимание развитию гуманитарных связей и контактов между людьми. Стремимся всячески способствовать поддержанию межцивилизационного, межрелигиозного и межконфессионального мира и согласия, продвижению непреходящих общечеловеческих традиционных ценностей".

Он также напомнил, что в этом году международное направление конкурса собрало более 10 тыс. заявок из 150 стран. "Рады видеть, что большинство зарубежных конкурсантов - граждане стран, тесно связанных с Россией историческими, хозяйственными, культурными и родственными узами, в том числе столетиями развивавшиеся в составе общего с нами пространства. Такой живой интерес подтвердил востребованность этого начинания", - резюмировал Лавров, пожелав всем участникам состязаний удачи.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, среди призов трека "Международный" - грант на образование на 1 млн рублей, возможность получить российское гражданство или вид на жительство в РФ. К участию в финале, по ее словам, приглашены 179 участников из 29 стран.

О "Лидерах России"

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.