В финале трека "Международный" конкурса "Лидеры России" начали испытания около 140 человек

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Около 140 человек из 25 стран мира приступили к испытаниям финала трека "Международный" конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила в субботу пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"В течение двух дней в соревнованиях будут принимать участие 136 финалистов из 25 стран мира. Больше всего участников из Казахстана, Белоруссии, Украины, Латвии, Германии и Узбекистана, это специалисты из разных сфер - информационных технологий, консалтинга, бизнеса и страхования, строительства", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

По его словам, участникам предстоит пройти оценочные мероприятия, управленческие задания, образовательные семинары и лекции. "Наши финалисты - это многогранные разносторонние личности, которых объединяет любовь и интерес к России, а также стремление развиваться и быть полезными нашей стране. Уверен, что финал пройдет ярко и еще откроет нам профессиональные и личные качества, таланты конкурсантов", - добавил он.

Комиссаров уточнил, что лучшие 100 финалистов встретятся на втором этапе, который пройдет очно в Москве в 2022 году. "Там мы узнаем имена победителей", - подчеркнул он.

В пресс-службе отметили, что среди участников, приглашенных в финал трека "Международный", 81% мужчин и 19% женщин. Средний возраст участников - 39 лет. 57% финалистов имеют опыт предпринимательской деятельности, 18% участников имеют опыт работы в органах государственной власти или местного самоуправления.

Организаторы подчеркнули, что, в соответствии с указом главы государства, упрощена процедура получения гражданства РФ для победителей проектов президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей".

Финалисты трека "Международный" при условии соблюдения требований российского законодательства по ускоренной процедуре смогут получить вид на жительство в РФ, а победители - российское гражданство.

О конкурсе

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный". Всего на конкурс поступило около 181 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран мира.

В общей сложности пройдет 13 финалов треков, так как в некоторых треках из-за большого числа участников предусмотрено несколько финалов в разных регионах страны. Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут не менее 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками - ведущими управленцами.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годы. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годы, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.