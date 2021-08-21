Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 0,98

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и увеличился до 0,98. В Москве показатель вырос до 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор превысил единицу - в Иркутской области (1,01) и Санкт-Петербурге, где он подскочил до 1,09 - максимума с начала июля.

В Ростовской и Самарской областях коэффициент остался на уровне 1, в Воронежской области и Красноярском крае - 0,99, в Свердловской области - 0,98, в Нижегородской - 0,95. В Подмосковье при этом показатель продолжил снижаться и составил 0,81.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.