В России выявили 21 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 тыс., до 6 726 523. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 797 против 785 днем ранее, до 175 282. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,61%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 647, до 6 004 052. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 89,3% от общего числа заразившихся.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 852 против 1 925 днем ранее, до 1 553 163. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост составил 0,12%.

За сутки в Москве зарегистрировали 55 смертей, с начала пандемии - 26 297 (1,73% заболевших), следует из данных штаба.