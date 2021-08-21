Посольство РФ в Японии выясняет информацию о россиянине, якобы попросившем убежища

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Российское посольство в Японии выясняет обстоятельства вокруг гражданина РФ, который, по информации местных СМИ, якобы попросил политического убежища у японских властей. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу на странице диппредставительства в Facebook .

"В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств", - подчеркивается в заявлении посольства.

Ранее агентство Kyodo сообщило со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Сведений о том, как именно россиянин смог добраться до территории Японии, не приводится. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.